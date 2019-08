Tre storie di padri in crisi tra spettacolo e psicanalisi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATRO«Il nostro tempo è il tempo del tramonto dei padri». Prende le mosse da questo assunto lo spettacolo con cui Mario Perrotta ha debuttato a fine 2018 al Piccolo di Milano e che oggi fa tappa a Bassano del Grappa nel programma di Operaestate Festival (www.operaestate.it). Scritto e diretto da Perrotta, In nome del padre nasce da un intenso confronto con lo psicanalista e scrittore Massimo Recalcati. E porta in scena tre padri diversi per estrazione sociale, provenienza geografica, condizione lavorativa, ma accomunati dalla crisi del...