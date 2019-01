CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tre soldati americani sono stati uccisi da un kamikaze dell'Isis nella città di Manbij nel nord della Siria. La notizia è motivo di imbarazzo per Trump, rimproverato dai suoi oppositori per la decisione di ritirare i soldati da quel Paese martoriato. La paura di fondo è che in Siria possa verificarsi la stessa situazione che si è verificata in Iraq, dopo che Obama aveva completato il ritiro delle truppe nel dicembre 2011. Senza il sostegno americano, il governo iraqeno perdeva ampie porzioni di territorio a vantaggio delle milizie di al...