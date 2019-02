Tre giorni sopra quota 110 Un fine settimana da record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ACQUA ALTAVENEZIA Non sarà stato da record per le altezze rilevate, ma il fine settimana appena trascorso sarà comunque ricordato per i valori abbastanza estremi di bassa pressione e temperatura atmosferica (sono stati sfiorati i 13 gradi alla mezzanotte di sabato), le precipitazioni e, ovviamente, per gli eventi di acqua alta che ne sono stati la diretta conseguenza.CENTRO MAREEIl Centro maree del Comune, riepilogando gli eventi da venerdì a ieri, ha registrato una serie di fatti curiosi. Primo fra tutti, quello che da venerdì tutti i...