CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRE GIORNIIl 1. Festival della Cucina Veneta è ai nastri di partenza: da venerdì 5 a domenica 7 luglio, ad Albignasego (Pd), una tre giorni in cui importanti nomi della cucina, della cultura, della politica, dell'informazione si ritroveranno riuniti in un evento che si propone di rappresentare non solo l'eccellenza della tradizione gastronomica ed enoculturale del Veneto, ma anche di approfondire storia e problematiche, fra passato, presente e futuro. In un programma fittissimo da consultare su www.festivalcucinaveneta.it.TUTTI IN...