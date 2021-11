Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE ABologna e Atalanta in trasferta con in mezzo l'Inter scudettata al Penzo. In appena dieci giorni si alzerà e non poco il livello di difficoltà, per un Venezia al suo apice stagionale per quanto riguarda entusiasmo e classifica. Merito del 3-2 in rimonta sulla Roma che ha consentito di salire a 12 punti a +3 sulla zona retrocessione, per un confortante e insperato 15. posto tra le venti big della Serie A. Una preziosa piccola scorta...