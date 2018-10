Tre Cime, film dell'incanto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOCome si racconta la meraviglia? Giorni di sforzo immane per una manciata di minuti. Salite, chilometri macinati, fatica. In vetta con una piccola telecamera o sul portellone dell'airbus Falco 2, legati a corda con il rumore assordante e la parete a pochi centimetri. Nei luoghi dove salvezza ed errore sono a distanza fin troppo ravvicinata, dove le ore scorrono come secondi nel countdown della cosa giusta da fare, ottenere l'immagine sperata è spesso un atto di fede e di forza muscolare.IL VIDEOMAKERPer ritrarre le Tre Cime di...