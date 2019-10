Tre bicchieri per brindare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GRADUATORIAL'autunno, la stagione delle guide enogastronomiche, comincia con le rivelazioni del Gambero Rosso e l'annuncio, settimana dopo settimana, regione dopo regione, dei suoi fatidici Tre Bicchieri della guida dei vini d'Italia, il riconoscimento assegnato alle migliori bottiglie del Bel Paese, l'equivalente delle Tre Stelle Michelin per la ristorazione. Certo, il Gambero Rosso è più generoso della Michelin nell'attribuire il massimo punteggio (solo in Veneto sono 44 le bottiglie straordinarie, in Friuli Venezia Giulia 26), e certo ...