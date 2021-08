Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTO PUBBLICOVENEZIA Un affondo dietro l'altro. Venerdì il consigliere comunale Marco Gasparinetti, ha presentato il risultato di 4 accessi agli atti sul trasporto accusando Alilaguna di effettuare la fermata della linea Rosa (San Giuliano-Tre Archi) in un luogo non autorizzato e dall'altro Actv di usare i soldi per esternalizzare il servizio e ingaggiare guardie giurate e di non assumere invece i soliti lavoratori stagionali.Alle...