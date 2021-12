TRASPORTI

VENEZIA Verrà riaperto oggi l'approdo di Giudecca Palanca, con il corretto transito delle linee 2, 4.1 e 4.2. «Con un investimento di 100 mila euro legato alla sostituzione dei gruppi di ormeggio lignei dei pontoni galleggianti con pali in acciaio lunghi 23 metri, l'impianto di Giudecca Palanca trova ora un assetto stabile resistente al moto ondoso e alle escursioni di marea - spiegano i consiglieri comunali Aldo Reato e Francesca Rogliani, che hanno seguito il cantiere - Vogliamo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la più rapida soluzione del problema, dagli operai e tecnici della ditta, agli operatori di AVM/Actv, nonché i cittadini ed operatori economici che hanno condiviso qualche piccolo disagio dettato dalla necessità dell'intervento. Riuscire a terminare il lavoro con due giorni di anticipo rispetto all'ordinanza è il risultato di un grande lavoro di squadra». «In questi tre giorni di lavori - spiega Avm - è stato molto apprezzato dai passeggeri il servizio navetta organizzato da Molino Stucky verso Redentore, Zattere e San Basilio con un numero di circa 3.500 persone trasportate. Va segnalata la disponibilità della proprietà e della gestione dell'Hotel Hilton Molino Stucky per la risposta immediatamente data alla richiesta di utilizzo del pontile».

