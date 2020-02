TRASPORTI

VENEZIA Pontili provvisori a San Zaccaria, dei due promessi al posto dell'impianto davanti all'Hotel Danieli, distrutto dall'acqua alta del 12 novembre, ne sarà pronto soltanto uno per il secondo week-end di Carnevale, in linea di massima dal 14 febbraio. Per il secondo si dovrà attendere la conclusione della kermesse.

Il pontile sarà posizionato - i lavori sono in corso - a fianco di quello denominato Monumento, lato ponente. Un modo per decongestionare quello attuale chiamato Jolanda, dove confluiscono insieme le linee 4.1, 4.2, 1, 5.1 e 5.2, in entrambe le direzioni.

Non è ancora deciso che linee ospiterà il nuovo impianto, sarà una valutazione che verrà assunta dalla Direzione navigazione di Actv all'ultimo momento in ragione dell'afflusso dei passeggeri. Le indicazioni, per ora, propendono per le linee 1 e 4.1 in direzione Lido. Ciò significa che chi arriva da San Marco avrà una passeggiata ancora più lunga prima di imbarcarsi su un battello, almeno di un centinaio di metri rispetto al Danieli.

Intanto proseguono le attività subacquee di ricognizione delle fondazioni del pontile originario della linea 1 del Danieli, che risale al 1959: i monitoraggi dovranno spiegare quali siano le condizioni statiche, ovvero se sia necessaria una completa sostituzione della piastra in cemento oppure se sarà sufficiente un'attività di manutenzione.

La Capitaneria di Porto ha infatti prorogato l'ordinanza che permetterà alla ditta che si sta occupando dei rilievi di concludere le operazioni in sicurezza entro la fine della settimana. Si attende infine di conoscere la posizione esatta del secondo pontile provvisorio, utile soprattutto durante il periodo estivo per far fronte al maggior afflusso turistico e alla moltiplicazione delle linee di navigazione. L'ipotesi sarebbe a ridosso del ponte della Paglia, dove un tempo c'era il pontile della motonave, ma sarà necessario concordare l'ubicazione con le associazioni di categoria, visto che in quell'area insistono numerose cavane, dei servizi non di linea ma anche di topi utilizzati per il trasporto di merci.

