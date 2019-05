CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIVENEZIA La foto, più che eloquente, rimbalzava sui social già dalle prime ore del mattino di ieri: uno dei due pontili dell'Actv del Tronchetto si è rotto, rendendo inutilizzabile l'accesso da parte di chiunque dovesse utilizzarlo. Dall'immagine si vede chiaramente come la passerella dell'imbarcadero della linea 2 che arriva dalla Giudecca in direzione piazzale Roma sia finita in acqua a causa della rottura di un gruppo di pali. L'episodio, come ha fatto sapere Actv, è accaduto alle 4 della notte tra sabato e domenica, ma ancora...