TRASPORTI VENEZIA Difende la nuova linea 1/, che avrà bisogno di qualche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRASPORTIVENEZIA Difende la nuova linea 1/, che avrà bisogno di qualche settimana di rodaggio per essere valutata. E attacca duramente il segretario comunale del Pd, Giorgio Dodi, che aveva definito una «farsa» quest'ultima rivoluzione partorita da Actv. Scende in campo in prima persona il direttore generale del gruppo Avm, Giovanni Seno, decisamente seccato da questa nuova ondata di critiche, che dai social è arrivata fino al segretario Pd. Così ieri Seno, prima ha diffuso una nota di risposta a Dodi, poi è tornato a spiegare il senso...