Trappole in mostra contro i bracconieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOSTRAAd un primo sguardo, sembrerebbe retaggio di altri tempi. Relitto di passati lontani. Ma l'apparenza, si sa, inganna. Sempre. Anche in fatto di bracconaggio. Perché trappole, reti e archetti tesi a catturare uccelli e altri animali selvatici sono qualcosa di quanto mai attuale. Anche in Veneto. Ed è proprio in Veneto che viene allestita una delle più grandi esposizioni sul bracconaggio, contro il bracconaggio. Si alza oggi il sipario su Trappole e strumenti di cattura, mostra permanente allestita dal reparto biodiversità dei...