Transizione ecologica, decabornizzazione, emissioni zero, sostenibilità, come obiettivi. Ripensamento dei modelli di sviluppo e delle consuetudini di consumo nonché valorizzazione delle energie rinnovabili, come strumenti. Sono questi i concetti e le strategie chiave per affrontare la crisi climatica. A livello globale. L'obiettivo è scritto e, per molti Paesi, Italia inclusa, è raggiungere il traguardo delle emissioni zero entro il 2050.

Un'impresa che il Gruppo Enel ha deciso di anticipare di ben dieci anni, nel 2040, sia per le emissioni dirette sia per le indirette, senza ricorrere a misure di offsetting, come tecnologie di rimozione della CO2 o soluzioni nature-based, ad esempio piantare alberi. La tappa di medio percorso è il 2030. L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'Onu, infatti, ha fissato diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, con un dettaglio di 169 traguardi. Tra questi, pure temi inerenti consumo e produzione. «Il consumo e la produzione sostenibile puntano a fare di più e meglio con meno, aumentando i benefici in termini di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso la riduzione dell'impiego di risorse, del degrado e dell'inquinamento nell'intero ciclo produttivo, migliorando così la qualità della vita», spiega il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite. Ciò significa adottare «un approccio sistematico e cooperativo tra soggetti attivi nelle filiere, dal produttore fino al consumatore». In vista di tale traguardo, il Gruppo, che prevede di abbandonare la generazione a carbone entro il 2027, mobiliterà 210 miliardi di euro tra 2021 e 2030 170 investiti direttamente, con una crescita del 6% rispetto al Piano precedente, e 40 catalizzati da terzi a supporto di una fornitura di elettricità decarbonizzata.

«Il Piano di quest'anno con 170 miliardi di euro di investimenti diretti entro il 2030, rappresenta un punto di svolta - ha affermato l'amministratore delegato e direttore generale Francesco Starace, in occasione della presentazione del Piano Strategico 2022-24 comprensivo della visione al 2030 - La sua attuazione ci consente di avanzare dal precedente decennio della Scoperta dell'energia rinnovabile all'attuale decennio dell'elettrificazione. Stiamo accelerando la crescita in tutte le aree di business, creando valore per i nostri clienti, che sono al centro della strategia del gruppo, valore che si traduce nella prevista riduzione della loro spesa energetica, aumentando al contempo la loro domanda di elettricità entro il 2030».

LA ROAD MAP

Si procede passo dopo passo, secondo un dettagliato calendario. Il Piano studiato per i prossimi tre anni seguirà quattro linee d'azione: allocare capitale a supporto di una fornitura di elettricità decarbonizzata, abilitare l'elettrificazione della domanda di energia dei clienti, fare leva sulla creazione di valore lungo tutta la value chain e anticipare gli obiettivi di Net Zero sostenibile. Insomma, ripensare il modello di business ma, appunto, invitare anche a rivedere in ottica sostenibile le abitudini della vita quotidiana, a sottolineare l'importanza, pure culturale, della partecipazione dei singoli.

Tradotto nella pratica, ciò significa anche imponenti investimenti. È di circa 45 miliardi di euro, con un incremento del 12% rispetto al Piano precedente, il capitale che il Gruppo investirà direttamente, tra 2022 e 2024, a sostegno della fornitura di elettricità decarbonizzata. A questa cifra si aggiungeranno circa 8 miliardi di euro provenienti da terzi mobilitati dal modello di business di Stewardship. Circa 19 miliardi di euro dell'ammontare complessivo saranno destinati alle rinnovabili in particolare in Paesi dove il Gruppo beneficia di un business integrato con i clienti finali. E circa 18 miliardi di euro al business di Infrastrutture e Reti, con un aumento del 12% rispetto al Piano precedente.

Entro il 2040 si prevede che l'elettricità venduta dal gruppo Enel sarà interamente prodotta da rinnovabili e nello stesso anno il gruppo dirà addio all'attività di generazione a gas (il carbone sarà definitivamente abbandonato già nel 2027) e di vendita retail di gas. Insomma, nuova energia per il futuro.

Valeria Arnaldi

