L'INCHIESTA

VENEZIA È un fascicolo per omicidio colposo (seppur contro ignoti) quello aperto dal sostituto procuratore Massimo Michelozzi sul suicidio di Riccardo Festari, il settantaseienne che sabato mattina, poco prima delle 10, si è lanciato nel vuoto dal suo appartamento al terzo piano di un palazzo di proprietà dell'Ater a Santa Marta, in calle delle Terese. Un gesto estremo sotto gli occhi di alcuni studenti universitari che hanno provato a salvare la vita al pensionato, coprendolo con una coperta e cercando di tenerlo sveglio in attesa dell'arrivo dei medici del Suem 118 e dei carabinieri del Nucleo natanti.

Nei prossimi giorni - anche se la dinamica è chiara - verrà effettuata l'autopsia sul corpo del settantaseienne, messo comunale in pensione, nel 2015 candidato (non eletto) alla Municipalità di Murano-Burano nella lista civica a sostegno dell'attuale assessore alla Mobilità, Renato Boraso. L'autopsia è una prassi per non lasciare spazio a dubbi. Come da prassi verrà verificata dalla procura, attraverso le sue cartelle mediche, anche la storia clinica di Riccardo Festari, dimesso dal reparto di Psichiatria dell'ospedale Civile proprio venerdì, poche ore prima che decidesse di aprire una delle finestre del suo appartamento e lanciarsi nel vuoto.

PERIODO DIFFICILE

Come detto l'ex messo comunale - molto noto in città e a Santa Marta per i suoi impegni nel mondo dell'associazionismo - era stato dimesso venerdì dal reparto di Psichiatria dell'ospedale Civile, dov'era ricoverato da poco dopo Natale. Si trattava del suo secondo ricovero in Psichiatria: il primo, in autunno, si era concluso con altre dimissioni e la prescrizione di seguire un percorso di affiancamento al Centro di salute mentale di Venezia. Poi però Festari aveva deciso di abbandonare quella strada e le cose erano peggiorate fino al 27 dicembre, quando era stato fatto entrare di nuovo in reparto.

«Dopo i colloqui con i familiari e anche a seguito dell'esperienza di un permesso a casa avvenuto la settimana precedente - ha precisato il dottor Moreno De Rossi, primario di Psichiatria - si è giunti alla decisione, concordata con i familiari stessi, di acconsentire alla sua richiesta di dimissioni, verificato anche che la prospettiva dava sollievo al paziente La dimissione è avvenuta in accordo con i familiari. Il paziente ha lasciato il reparto molto sereno. La decisione di dimettere il soggetto, dopo quasi un mese di assistenza in reparto - ha precisato ancora il primario - è stata determinata dal miglioramento delle condizioni, ma anche dal disagio del paziente, che tollerava male il regime di ricovero, in cui si sentiva a disagio».

LA DINAMICA

Erano da poco passate le 9.30 di sabato mattina: il pensionato ha aspettato di essere un attimo da solo mentre la moglie era uscita per delle spese.

A quel punto ha spalancato la finestra al terzo piano del palazzone giallo e si è lasciato cadere in campo, proprio mentre non distante alcuni studenti universitari stavano giocando una partita a pallacanestro.

Gli studenti hanno sentito un rumore sordo: richiamati dal colpo si sono girati vedendo un uomo a terra, in pigiama e immobile. Hanno provato a soccorrerlo, ma ormai non c'era già più nulla da fare.

Nicola Munaro

