TRAFFICO ACQUEOVENEZIA Perché a Venezia deve essere sempre tutto così difficile? In tutte le città del mondo c'è destinazione tra trasporto pubblico non di linea e trasporto turistico. A Venezia no, e questo contribuisce in certi momenti a causare un certo intasamento del canal Grande, come quando le cosiddette carovane (vietate fino alle 16, ma attive anche la mattina) di coreani e cinesi con percorrono su e giù il canal grande. Ne è convinto il consigliere comunale Paolo Pellegrini, che è presidente della commissione Commercio e...