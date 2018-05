CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRADIZIONIVENEZIA Si sono aperte ieri le iscrizioni alla 44. edizione della Vogalonga, che si terrà domenica 20 maggio con già oltre 1500 barche iscritte on line e il pettorale n° 1 assegnato come sempre all' avvocato Francesco Mario D'Elia, giunto per primo all'ufficio iscrizioni alla Pescheria Vecchia di Rialto. L'ufficio resterà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Venerdì 18 e sabato 19 maggio l'ufficio sarà aperto fino alle 18, esclusivamente per formalizzare le iscrizioni già effettuate on line e per il...