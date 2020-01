TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Doppio appuntamento d'autore con il bollito: venerdì 24 gennaio, al ristorante da Domenico a Spresiano (Tv), la serata dedicata al grande piatto affiancato da un grande storico vino del territorio, vedrà protagonisti Bollito & Raboso. Lo chef Ivano proporrà un antipasto con nervetti ai quali seguirà il risottino Carnaroli la Fagiana con Durei e, infine sua maestà il bollito misto con muscolo, testina, lingua, musetto, gallina e coda, il tutto accompagnato da salsa verde, cren, sale grosso, purè, mostarda e verdure bollite. Caffè, acqua e vino. Tutto compreso 35 euro.

Si chiama invece Bollito gourmet - sempre venerdì - la proposta di Antico Veturo a Trebaseleghe (Padova). In collaborazione con l'azienda vinicola Tenuta Lenzini di Gragnano (Lucca), il menu intende proporre il bollito in una versione innovativa. Si partirà dalla sfera di musetto croccante, cren e salsa verde abbinata al Vermignon, proseguirà con l'insalata di gallina padovana, mayonese alla rapa rossa, cavolo cappuccio, zucca e radicchio marinato abbinata a Casa e Chiesa, tortelli ripieni di lingua e wasabi in assoluto di verdure con syrah, manzo e nervetti, la giardiniera e il bagnetto verde con il Poggio de Paoli, per finire con un'infilata di bocconi golosi: il gelato al cren e galatina, il rocher di zucca, il cioccolatino al sale, la tartelletta con pere e il cacao, la fregolotta all'amaretto. Al costo di 50 euro, info: 049/9387583.

