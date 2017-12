«Tradita l'arte veneziana»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICARiportare all'attenzione internazionale l'arte veneziana. Carlo Memo, celebre pittore oggi a Burano dopo uno sfratto che lo allontanò da Torcello, aveva proposto alle istituzioni locali un vero e proprio scambio: le sue importanti opere sarebbero confluite in una famosa collezione cittadina (Ca' Pesaro sede della Galleria internazionale d'Arte moderna), in cambio di un nuovo alloggio con adeguato studio. Al momento la trattativa è aperta, e i quadri astratti di Memo giacciono in un magazzino. Memo ha sempre vissuto la sua arte...