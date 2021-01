LO SPECIALE

Andrà in onda stasera, alle 22.45 su Rai1, la docufiction su Primo Levi, Questo è un uomo di Marco Turco, con l'attore milanese Thomas Trabacchi, 55 anni, nei panni dello scrittore torinese. Montato alternando ricostruzioni storiche, immagini di repertorio e interviste (con Moni Ovadia, Edith Bruck, Marco Belpoliti) il film ripercorre i momenti salienti della vita di Levi, «in un momento in cui si ripropongono in maniera orribile cose che speravamo di aver dimenticato», dice Trabacchi, «penso alle svastiche disegnate sui muri, alle tombe profanate, alle braccia tese. È una lezione che non abbiamo imparato».

L'attore è in questi giorni a Roma sul set di 14 giorni - Una storia d'amore, il film di Ivan Cotroneo in cui divide il set con la moglie attrice Carlotta Natoli: «Siamo solo lei ed io in scena, è uno strano miscuglio di dinamiche dei personaggi e nostre. Per ora reggiamo». Presto anche nel dramma legale Yara di Marco Tullio Giordana e nel Primo giorno della mia vita di Paolo Genovese, Trabacchi ha un solo rimpianto: «Mi dispiace per L'Alligatore - ha detto, commentando il flop della fiction di Rai2 - ha sofferto una controprogrammazione devastante, andando contro le partite in chiaro. Sono stati fatti errori nella promozione. Spero si faccia la seconda stagione».

Ilaria Ravarino

