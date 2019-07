Tra Ville e Giardini musica e tanti comici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FESTIVALCompie vent'anni una delle rassegne musicali più attese della stagione. Tra Ville e Giardini è pronta ad accendere un'altra estate con concerti, spettacoli teatrali e danza in autentici gioielli di architettura del Polesine, alcuni del tutto inediti e vere new entry di questa edizione, che gode ancora del sostegno di Regione Veneto e Fondazione Cariparo e con Il Gazzettino come mediapartner. Tra Ville e Giardini, che parte come di consueto da villa Morosini di Polesella, offrirà un calendario 16 spettacoli con gran finale...