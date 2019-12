Tra valzer e operetta cascata di note e balli

MUSICA

Celebrare l'anno nuovo ascoltando le migliori melodie della tradizione sulla falsariga di Vienna e Venezia? Sì grazie, ma bisogna affrettarsi. Ultimi biglietti disponibili al Teatro Verdi di Padova mercoledì 1 gennaio (ore 17), all'insegna della grande musica in una travolgente e irresistibile cascata di note e balli. Voilà il tradizionale Concerto di Capodanno che chiuderà la Stagione Lirica 2019: guidata dalla prestigiosa bacchetta del Maestro Steven Mercurio, che sarà anche il direttore del rinomato concerto di Natale ad Assisi, l'Orchestra di Padova e del Veneto si esibirà in un programma trascinante e vorticoso, capace di coniugare la grande tradizione del valzer mitteleuropeo con l'operetta e il belcanto italiano, grazie alla presenza di due giovani promesse della lirica come il soprano italiano Jessica Nuccio, che si è imposta in numerosi concorsi lirici internazionali e ha calcato i più importanti palcoscenici europei, e il tenore spagnolo Airam Hernández, la cui unicità del timbro vocale lo colloca tra le stelle nascenti nel mondo dell'opera.

IL REPERTORIO

Ecco dunque che accanto ai grandi classici di Johann Strauss jr, con i suoi ritmi frementi e la strumentazione scintillante, troveranno spazio alcune grandi pagine brillanti di Franz Lehàr e del repertorio lirico italiano, con celebri momenti tratti dalle opere più famose e amate di Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, fino a Giuseppe Verdi. Il concerto riserverà ancora numerose sorprese e delizie al pubblico, coinvolto così in una grande festa musicale di buon augurio per il nuovo anno. La Stagione Lirica di Padova è organizzata e prodotta dal Comune di Padova assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e della Regione del Veneto.

UN SUCCESSO

Tutto esaurito al Teatro Verdi di Padova, domani alle ore 18, e martedì 31 dicembre alle ore 20.45 per assistere a Don Giovanni, capolavoro senza tempo di Mozart nel nuovo allestimento, in coproduzione con il Teatro Sociale di Rovigo, firmato da Paolo Giani Cei, autore anche delle scene, dei costumi e delle luci, diretto dal Maestro Jordi Bernacer alla guida dell'Orchestra di Padova e del Veneto, con la partecipazione del Coro Lirico Veneto.

Per il concerto di Capodanno i biglietti (40 euro in platea, palchi di pepiano, palchi di primo ordine, 30 euro palchi di secondo ordine, 25 euro in galleria) si possono acquistare online oppure direttamente presso la biglietteria del Teatro Verdi (via Livello 32, 049.87770213 / 8777011, il giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà dalle ore 16).

Federica Cappellato

