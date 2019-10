Tra streghe, spiriti e folletti ritorna il Festival di Mistero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RASSEGNAIl suo cuore batte in laguna, tra quei miti e leggende «così potenti che vengono proposti di anno in anno», in mezzo a storie di streghe e folletti dispettosi, di demoni oscuri e fate generose, di antichi tiranni e fantasmi alle prese con segreti antichi. Ma il Festival di Mistero che cura da ben 11 anni - anteprima il 15 ottobre a Castelgomberto (Vi) con una serata di narrazione in noir - abbraccia tutto il territorio, dalle valli ombrose del bellunese alle acque torbide delle paludi di Tombolo, spaziando tra borghi, boschi e...