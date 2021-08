Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ACCESSORISe con il caldo l'abbigliamento si riduce al minimo, lo stesso non si può dire della testa che i designer, durante l'estate, hanno vestito con proposte bizzarre. La lezione arriva dalle celeb, in questi giorni pronte a offrirsi all'obiettivo dei fotografi sfoggiando l'ultima moda, anche in fatto di acconciature. Basta vedere Chiara Ferragni, 34 anni, immortalata di spalle, con i capelli trattenuti da un originale mollettone a forma...