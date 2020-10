CLASSICA

Al Teatro Malibran, per il dittico operistico programmato dalla Fenice, c'erano un po' più di 300 persone. I limiti imposti dalla pandemia stanno pesantemente penalizzando tutto il mondo culturale, ma se la capienza delle sale dovesse essere ulteriormente ridotta e portata a non più di 200 presenze, sarebbe la fine degli spettacoli dal vivo. Personalmente condividiamo quanto affermano sovrintendenti e direttori artistici: nei teatri il pubblico rimane distanziato, seduto, e il pericolo di contagio è inferiore rispetto ai ristoranti o ai centri commerciali. Speriamo dunque che le trattative in corso sul nuovo dpcm annullino ogni timore e si possa continuare ad andare a teatro a vedere l'opera come felicemente avvenuto al Malibran. Grazie al regista Italo Nunziata, infatti, sono stati allestiti, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Venezia, i due lavori che l'imperatore Giuseppe II commissionò per una festa nel castello di Schönbrunn nel 1786: Der Schauspieldirektor di Mozart e Prima la musica e poi le parole di Salieri. Entrambe affrontano un tema caro al mondo del Settecento, la parodia del mondo del teatro, ma da due diverse prospettive musicali: l'opera italiana con arie e recitativi (Salieri) e il Singspiel tedesco che alterna recitazione e numeri musicali (Mozart).

Al di là dello scontro tra due tradizioni e due idiomi (l'italiano e il tedesco, entrambi parlati alla corte di Vienna), di fatto sia Mozart che Salieri ci fanno riflettere sul teatro, sul suo ruolo e le sue finalità. I linguaggi dello spettacolo, l'opera, la prosa e il balletto, oggi come ieri affrontano crisi costanti, dovute a cause interne ed esterne. I riferimenti all'attualità sono dunque innumerevoli e Nunziata li sottolinea con leggerezza e ironia. L'operina di Salieri è ambientata negli anni Quaranta: le due primedonne, la cantante d'opera seria e la cantante buffa, bisticciano tra di loro, ma alla fine accettano di lavorare assieme per mettere in scena il nuovo dramma nei quattro giorni stabiliti. Con Mozart ci spostiamo negli anni Cinquanta: le due rivali, vestite come due Callas, devono ciascuna primeggiare sull'altra. E l'ultima parola non può che spettare al pubblico. Per Der Schauspieldirektor, Nunziata sceglie accortamente una ambientazione meta-teatrale: gli interpreti sono, pirandellianamente, otto personaggi in cerca di impresario, che vivono solo in scena. Alla felice lettura registica (cantanti e attori si muovono tutti efficacemente) è corrisposta la brillante e rifinita interpretazione del direttore Federico Maria Sardelli, alla guida dell'Orchestra della Fenice. Successo caloroso.

Mario Merigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA