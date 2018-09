CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tra pochi giorni saranno passati dieci anni esatti da quel maledetto 15 settembre 2008 in cui, a 13 mesi dalle prime avvisaglie di quella che poi si sarebbe rivelata come la più grande crisi finanziaria dell'ultimo secolo, la storica banca americana Lehman Brothers, dopo oltre 150 anni di vita, è fallita. Nonostante il tempo, quella vicenda resta ancora una ferita aperta, con due domande decisive prive di risposta e una sola certezza. Il primo quesito divide oggi come allora: la Lehman ha chiuso perché era davvero fallita e non si poteva...