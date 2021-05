Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Tra pochi giorni ricorre l'anniversario della morte di Carlo Emilio Gadda, oggi considerato da molti il maggior scrittore del nostro Novecento dopo Pirandello. Lo ricordiamo con la dovuta riverenza, anche se ne suggeriamo la lettura con cautela. In questo periodo di isolamento e di pandemia non è il migliore antidoto alla nostra depressione. E tuttavia, come le medicine omeopatiche, può stimolarci a una reazione energica e salutare.LA...