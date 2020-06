Tra pochi giorni il mondo celebrerà il 120 anniversario della nascita di Antoine de Saint-Exupéry. Nella storia della letteratura francese il suo nome non campeggia tra i mostri sacri, e in genere gli vengono dedicate poche pagine di circostanza. Eppure il suo libro più famoso, Le petit prince è stato tradotto in più di trecentosessanta lingue e dialetti - compreso quello friulano - ha venduto (per ora) oltre 140 milioni di copie, ha superato Shakespeare e Agatha Christie, e insidia il primato della Bibbia nella classifica dei top seller mondiali. Un fenomeno editoriale senza precedenti: l'ultima pubblicazione è in lingua toba, con un titolo impronunciabile.

LA VITA

In effetti Saint-Exupéry più che uno scrittore era un eroe romantico amante dell'azione e dell'avventura. Nato a Lione il 29 Giugno 1900 da famiglia nobile, era un appassionato pilota e un ardito esploratore. Girò il mondo con aerei di ogni tipo, nel 1940 entrò nella Resistenza e successivamente nei ranghi della Francia Libera. Il 31 Luglio 1944, durante un volo di ricognizione, il suo aereo si inabissò al largo di Marsiglia. Il velivolo era un modernissimo e affidabilissimo P 38 Lightning - quello, per intenderci, che abbatté l'ammiraglio Yamamoto sopra le isole Salomone - e sul relitto, recuperato sessant'anni dopo, non furono trovate tracce di proiettili. Le cause del disastro, che diede luogo alle più strane congetture, sono ancora oggi sconosciute; alcuni lo prospettarono come il gesto finale di un'anima sensibile, straziata dal dolore della guerra.

IL GIALLO

Se non fu un suicidio, era comunque la morte che Saint-Exupéry aveva sempre auspicato e in un certo senso descritto nel suo Vol de nuit dove il pilota, perdutosi durate una tempesta apocalittica, usa il residuo carburante per lanciarsi tra le stelle, «accumulate con la densità di un tesoro». L'irrequieto aristocratico viveva in un mondo di eroismo solitario, dove il rischio e il pericolo non erano dandismi estetizzanti, ma il risultato di una profonda tensione morale per dare un senso alla vita attraverso l'azione. Meglio ancora se questa era orientata, come in effetti fu, alla lotta per la libertà. Il suo Paese lo onorò annoverandolo tra i figli morts pour la France, e forse questo è il riconoscimento che Saint-Exupéry apprezzerebbe di più. Tuttavia, come sì è detto, la fama gli arrivò non per i suoi meriti di patriota ma per quelli di scrittore, e in particolare per una novelletta di poche pagine arricchita di disegni naif della sua stessa mano. Ma non inganniamoci: Il piccolo principe è tutt'altro che un racconto per bambini. Esso si inserisce nella nobile tradizione dei Contes philosophiques che costituiscono una delle glorie di quella inesauribile letteratura.

L'ASTEROIDE

Il narratore è, come si dice in un francese per una volta intraducibile, homodiégétique e intradiégétique, cioè voce narrante, protagonista e insieme oggetto del racconto. È un pilota finito in panne tra le dune del deserto, dove incontra un fanciullino proveniente da un minuscolo asteroide. Tra i due nasce un dialogo puramente simbolico, che ci ricorda il sordo che risponde a domande che nessuno gli pone. In realtà il bambino si interroga sulle stranezze degli uomini che ha incontrato quaggiù: un monarca isolato che vede soltanto dei sudditi; un vanesio che considera tutti come suoi ammiratori; un avvinazzato che si ubriaca per dimenticare il vizio di bere; un uomo d'affari che compra le stelle per arricchirsi e poterne acquistare delle altre, e così via. Occasionalmente il bambino lamenta la propria solitudine sia nello spazio dov'è confinato, sia nell'incomunicabilità con il prossimo, che non riesce a capire. Alla fine si fa mordere da un serpente per ritornare, almeno in spirito, nella sua piccola tana: «Cadde dolcemente, senza far rumore a causa della sabbia». È un epilogo di lacerante tenerezza, che ha commosso e commuoverà intere generazioni.

LA LINGUA

Il linguaggio del testo è volutamente infantile, e ostenta un'apparente banalità. Ma naturalmente è una semplicità studiata, limata e decantata nel tempo. L'autore impiegò sette anni per scrivere il capolavoro, ed ebbe tutto il tempo per essere breve. Le origini letterarie sono probabilmente molteplici. L'abitante del pianeta che arriva tra gli umani scoprendone gli esilaranti difetti è il Micromegas di Voltaire. Gli animali parlanti derivano dalle favole di Esopo e di La Fontaine. La nostalgia dell'infanzia perduta ci riporta, ovviamente, a Proust. Il concetto che l'essenziale è invisibile agli occhi evoca l'ammonimento di Amleto a Orazio e la supremazia del cuore sulla ragione è il derivato più significativo di Pascal. Infine il pregiudizio degli adulti - questo sì infantile - che l'universo ruoti attorno ai loro particolari interessi, è vecchio quanto il detto di Senofane, che se un triangolo potesse pensare descriverebbe Dio fatto a triangolo: se oggi virologi e clinici litigano sulle caratteristiche del coronavirus, è perché ognuno parla il proprio linguaggio, senza intendere quello dell'altro.

In conclusione, Le Petit prince è così complesso che ogni pagina contiene un libro, e forse un'intera biblioteca. Tuttavia la ricerca di precedenti letterari è un virtuosismo accademico, perché l'Autore ne ha distillato una purezza di immagini e di aforismi che conferiscono al racconto una straordinaria originalità. Il lettore, una volta asciugatosi le lacrime per la morte del bambino, riprende la lettura daccapo per coglierne gli inesauribili tesori di umanità e di saggezza.

GLI ADATTAMENTI

Il racconto, pubblicato in lingua inglese nel 1943 a New York, è da tempo, come s'è detto, al secondo posto delle classifiche mondiali. Ne sono stati tratti adattamenti musicali, lavori televisivi e milioni di dvd: il Giappone gli ha anche dedicato un museo. Non è facile spiegare le ragioni di un simile successo, ma possiamo immaginare che derivi dalla geniale combinazione tra la semplicità dello stile, la profondità della riflessione e il lirismo elegiaco dell'ingenuità infantile. La vita e la morte, il presente e il passato, l'amicizia e l'amore, lo stupore e il disincanto, l'intelligenza e la stupidità, le illusioni e gli avvilimenti, non c'è aspetto della nostra imperfetta natura che non venga filtrato dalla saggia innocenza del piccolo principe. E nessuno meglio di lui esprime l'ispirazione evangelica, che la verità è stata nascosta ai sapienti, ed è stata rivelata ai bambini.

