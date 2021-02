Tra pochi giorni, il 2 marzo, Mikhail Gorbaciov compie 90 anni. Ne ripercorriamo brevemente il ruolo, nella dissoluzione di quello che Reagan chiamò l'impero del male. Non era entrato giovanissimo nel Pcus, e il suo cursus honorum non era stato particolarmente rapido. Ebbe un'accelerazione quando il malaticcio Yuri Andropov, subentrato nel 1982 a Leonid Breznev, lo introdusse nell'esclusivo comitato centrale. Ad Andropov seguì dopo due anni l'arcigno Kostantin Cernienko, che morì quasi subito. Nel frattempo Gorbaciov aveva maturato una convinzione: molte cose in Urss funzionavano male, o non funzionavano affatto: l'uomo non perdeva la fede, ma sfiorava l'eresia. Nonostante questo, nel 1985, poco più che cinquantenne, fu nominato Segretario generale. E iniziò cambiamenti radicali.

LE SOSTITUZIONI

La prima avvisaglia arrivò con la sostituzione del ministro degli esteri. La carica era da sempre occupata dall'inossidabile Andrei Gromiko, vero Talleyrand nell'adattarsi al tiranno di turno. La sua faccia impenetrabile era già apparsa a Yalta, alle spalle di Molotov, e sarebbe diventata usuale alle sfilate sulla Piazza Rossa. Il vecchio burocrate fu sostituito da Eduard Shevardnadze, un progressista riformatore che sarebbe poi diventato presidente della Repubblica georgiana. L'evoluzione fu facilitata dal pragmatismo di Ronald Reagan, che dopo aver brandito il bastone degli antimissili e delle guerre spaziali - una sfida insopportabile per l'esausta economia sovietica - esibì la carota della collaborazione leale. I due presidenti, pur così diversi, si intesero rapidamente e nel 1987 firmarono l'accordo per la limitazione delle armi nucleari in Europa. Il ghiaccio della guerra fredda si stava sciogliendo.

La perestrojka continuò. Furono silurati molti generali e allentate le restrizioni alle cerimonie religiose. Fu anche riconosciuto un limitato diritto di proprietà privata. Ma poiché le libertà, come insegnava il filosofo, sono tutte connesse, il riformismo dilagò sfiorando l'anarchia. Chi ha visitato l'Urss verso la fine degli anni 80 ricorda il disordine degli aeroporti, la confusione nei controlli e la prostituzione negli alberghi. I vecchi comunisti cominciarono a brontolare. L'umiliante ritirata dall'Afghanistan, la caduta del muro di Berlino e le rivolte dei paesi baltici furono l'innesto, il detonatore e l'esplosivo della conflagrazione finale. Nel 1991 in Lituania ed Estonia scoppiarono disordini. Gorbaciov inviò le truppe speciali per reprimerle, ma fu peggio. La protesta si estese alle altre repubbliche socialiste sovietiche. Boris Eltsin, stella emergente della burocrazia moscovita, contestò il ruolo dominante del partito, e alcuni generali reagirono con un goffo colpo di Stato, arrestando Gorbaciov. Elstin, dalla torretta di un carro armato, guidò la controrivoluzione, eliminò i miliari e liberò il prigioniero, costringendolo, come Bolingbroke con Riccardo II, ad ammettere pubblicamente il suo fallimento. Il 25 dicembre 1991 Gorbaciov si dimise.

I RICONOSCIMENTI

Ritiratosi a vita privata, l'ancora giovane statista fu colmato di riconoscimenti e onori. L'Occidente ricorda con gratitudine la sua breve marcia per riformare l'Urss e il fatto di averne provocato indirettamente la dissoluzione. In Russia, per lo stesso motivo, non gode di altrettanta popolarità: i nostalgici gli rimproverano di aver distrutto la Nazione e i liberali di esser rimasto un criptocomunista. Naturalmente è troppo presto per darne un giudizio imparziale, ma sin d'ora è possibile concludere che, più che il giustiziere, Gorbaciov fu il becchino di un sistema fallito. Come tutti gli imperi, anche quello sovietico era soggetto a una decadenza e a una caduta. Ma se l'organismo è autorevole e consolidato, la prima può essere lenta, come avvenne a Roma, e la seconda indolore, come nel caso britannico. Per Mosca fu repentina e cruenta perché il regime era corroso e fiaccato dalle endemiche malattie della dittatura: la corruzione dell'apparato, l'incompetenza dei funzionari, la depressione economica, le spese militari e, ovviamente, la soppressione della libertà.

Negli anni Venti il comunismo si era affermato dopo una rivoluzione sanguinosa che tuttavia, pur a prezzi elevati, aveva combattuto la povertà e le intollerabili disuguaglianze sociali. Nel decennio successivo il Paese era stato oppresso dalla spietata dittatura staliniana, che attraverso le stragi e il terrore aveva eliminato ogni velleità di dissenso. Negli anni 40 l'aggressione di Hitler aveva riunito l'anima russa in nome della sacra tradizione patriottica e la vittoria sul nazismo, schiacciante e costosa, aveva esaltato l'orgoglio polare. La destalinizzazione di Kruscev, negli anni Cinquanta, aveva prospettato un miglioramento del tenore di vita e un allentamento della censura, ma le illusioni erano rapidamente cadute con i fallimenti dei piani quinquennali e le persecuzioni degli intellettuali dissidenti. A Pasternak fu vietato di ritirare il premio Nobel. Il Pci e alcuni nostri intellettuali plaudirono all'iniziativa della chiesa madre moscovita: un'altra vergogna della nostra subalterna cultura sinistrese. Solzenitsin, Sinjawsi, Daniel e Sacharov furono arrestati o costretti all'esilio. E sotto sotto il regime marciva.

SOLIDARNOSC IN POLONIA

L'esaltazione dei primi successi spaziali era svanita davanti all'impressionante rimonta americana con la conquista della Luna e il plumbeo grigiore del Cremlino ospitava le mummie incupite di un Politburo imbalsamato. Breznev esibì i muscoli schierando in Europa i missili SS20 ma l'elezione di Reagan e la reazione della Nato dimostrarono la forza vitale delle democrazie. L'ascesa al soglio di Karol Wojtyla ispirò la Solidarnosc polacca, e l'umiliante ritiro dall'Afghanistan rivelò anche i limiti militari di un'Armata ritenuta invincibile. Gorbaciov raccolse i cocci di questo fallimento, e provò a incollarli con le parole: la glasnost (trasparenza) e la perestroika (ricostruzione) entrarono nel linguaggio comune. Ma ormai era tardi. La demolizione del muro di Berlino determinò la rivolta dei satelliti, e il violoncello di Rostropovich tra le sue macerie simboleggiò la voce della speranza e il rifiorire della ragione. Dopo meno di due anni l'Urss si sarebbe sfasciata, la Russia avrebbe cambiato bandiera e Leningrado sarebbe ritornata San Pietroburgo. L'avventura del comunismo era finita. Restava, in modo nominale, in Cina, con un capitalismo di Stato aperto alle più spregiudicate iniziative industriali e ad altrettante speculazioni finanziarie. Così, le apocalittiche profezie di Carlo Marx si erano dissolte sotto gli occhi del sopravvissuto Gorbaciov, che a modo suo ne aveva preparato la smentita.

