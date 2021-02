IL LIBRO

«Sono quelle immagini che rimangono nella memoria. L'esoscheletro è la bellezza che le farfalle imprimono per sempre nella nostra mente!». E' l'anziano entomologo Mr. Cricket a spiegare al giovane Red un mondo fatto di insetti, natura, ma soprattutto farfalle. Sono queste creature meravigliose il centro dello scorrere nel nuovo romanzo dell'autore e professore di scienze trevigiano, Fulvio Ervas, Piccolo libro di entomologia fantastica, uscito per i tipi di Bompiani.

UN ITINERARIO

Farfalle e bellezza. E orti, boschi, vita che nasce, cresce e muore attorno a una villa in un luogo immaginario del nord Europa (Abbiamo la tradizione di grandi ville, ma le zone boscose si trovano più al Nord e poi avevo bisogno di un luogo dove la sensibilità ambientale fosse più alta che non da noi, spiega l'autore) dove un gruppo di anziani trascorre il tempo coltivando verdure in piccoli appezzamenti a loro assegnati, ritornando in questo modo in connessione con i cicli terrestri e vitali, un tempo così ben conosciuti dall'uomo, ma ora sempre più dimenticati. Anziani e giovani: un gruppo di ragazzi appassionati di insetti, sotto la spinta della giovane, appassionata, Daisy, unica femmina del gruppo, verranno attratti inesorabilmente verso la Villa, i suoi abitanti, le farfalle e un nuovo senso della vita.

TRA NATURA E FAVOLA

Un mondo fantastico, eppure così ancestrale, una favola, un sogno, dove la natura si riprende con prepotenza e maestosa bellezza il proprio ruolo nella vita dell'uomo. Una villa misteriosa e rigogliosa, quasi essa stessa pianta, o tronco d'albero, a cui si avvincono edere e tutte le varietà di piante, fiori e ortaggi. Si sente l'odore della terra, dell'acqua che scorre, dei germogli che nascono e crescono, se ne vedono i colori, si sente il battito che pulsa dagli orti e dal bosco, e dalla magica serra delle farfalle del suo proprietario: Greenway pensò alle sue querce, ai cedri, ai faggi, ai platani, ai tassi e alle loro foglie ondulanti. Sentì che gli parlavano e, come faceva di tanto in tanto, si alzò, estrasse il vecchio stetoscopio e lo appoggiò al vetro della finestra. Auscultava il battito della notte, il comune battito del buio che si miscela agli alberi, il cuore delicato dei volumi colmi di vita, sentiva sistole e diastole, atri e ventricoli, le aritmie delle nascite e delle morti, la debole e vivissima corrente elettrica che faceva fluire l'emozione del mondo.

NEL VENETO

Sono la Casa delle Farfalle di Montegrotto Terme prima e la Villa dei Vescovi a Valsanzibio sui Colli Euganei poi, ad aver ispirato questa storia fantastica all'autore, rimasta nelle pieghe dei suoi pensieri e della sua penna per una decina d'anni, o forse più, prima di vedere la luce proprio ora, che, persi nell'inaccettabilità di una pandemia che piega la nostra società creduta infallibile ed eterna, avevamo bisogno di un racconto che ci ricordasse come la nostra esistenza sia regolata da altro fuori da noi, nel bene e nel male. Un momento in cui abbiamo bisogno di bellezza, di sogni, di cura. Cura per piante e farfalle, cura per i ragazzi, abbandonati a loro stessi e alla ricerca di senso, cura per gli anziani e gli ultimi respiri di una vita vissuta che ormai volge verso il termine. Un messaggio di speranza, scritto con delicata poesia, e in parte un monito: prenderci cura della nostra natura non può più aspettare, senza piante e insetti l'uomo non può esistere.

Sara Zanferrari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA