TRA MONTI E LAGUNA

Domani, Simone Padoan e le sue pizze innovative, tra le migliori d'Italia secondo le guide del Gambero Rosso, le guide de L'Espresso e la guida 50 Top Pizza, saranno protagonisti di una serata al ristorante La Veranda del Cristallo a Cortina d'Ampezzo (Bl). L'evento suggella la collaborazione che il Cristallo ha stretto nel dicembre 2019 con l'artista delle farine della mitica pizzeria I Tigli a San Bonifacio, Verona (più volte indicata come la possibile, prima stella Michelin assegnata ad una pizzeria) e dà continuità ad un progetto che negli anni scorsi aveva portato nella località ampezzana un altro fuoriclasse della pizza italiana, il casertano Franco Pepe. Info: 0436/881111.

Scendendo a Venezia, l'ultima idea di Andrea Lorenzon al suo CoVino, a Castello è la Merenda da condividere, da domani al 26 febbraio (martedì grasso eccezionalmente, incluso), per cinque settimane, tutti i mercoledì, dalle 16 alle 21, pietanze stuzzicanti per accompagnare chi ha sete di vino naturale. Info: www.covinovenezia.com . Ancora a Venezia, venerdì 24 gennaio, appuntamento con la rassegna Il coraggio di essere unici. I vini eroici del mare, seconda delle quattro serate di VinCanto, progetto promosso da Vini da Terre Estreme by Pilota Green. Il Danieli Bistro ospiterà un percorso culinario attraverso prosa, musica e sapori dedicato ai vini eroici del mare, provenienti da aree costiere, accompagnati da piatti veneziani realizzati dall'executive chef Alberto Fol. Costo 75 euro. Info: 041/782786.

