CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tra le misure che hanno facilitato un compromesso con la Commissione europea sulla manovra c'è anche la vendita di immobili dello Stato per un importo di 950 milioni nel 2019 e 150 sia nel 2020 che nel 2021. Poco e niente se si pensa che solo il 14 novembre il governo aveva annunciato dismissioni di patrimonio pubblico (non meglio identificate) per 18 miliardi, così da determinare una discesa del rapporto debito-pil che nel 2021 arrivi al 126%. Peccato, perché l'idea di usare il patrimonio pubblico per abbassare il debito e sostenere gli...