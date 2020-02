LA MOSTRA

Dalla piazza all'osteria, oggetto di aggregazione tra generazioni, ma anche di infinite discussioni che a volte sfociavano in risse. Da sempre un divertimento del popolo. Oggi articolo da collezione, un tempo oggetto di contrabbando e di tassazione, nel XVII secolo venivamo impiegate anche per scopi didattici, per raccontare la storia e la geografia e come mezzo di comunicazione sociale, per raccontare prodotti o diffondere messaggi commerciali e propagandistici. Stiamo parlando delle carte da gioco. L'Italia vanta una tradizione secolare nelle carte, ed è la patria dei tarocchi, tanto da essere l'unico paese europeo da avere ben 16 differenti mazzi di carte, che si distinguono, nelle fiere e nei pali. Queste si distinguono in quattro sottotipi: a semi italiane le più usate, di cui fanno parte le trevigiane, bresciane, bergamaschi, bolognesi da primiera, triestine e trentine; a semi spagnoli quelle napoletane, romagnole, siciliane e sarde; a semi francesi e a semi tedeschi.

CAMPANILISMO

«In Spagna esistono solo due tipi di carte, in Gran Bretagna e Belgio, oggi esistono solo uno-due tipi di carte» - spiega Gustavo Orlando Zon, vicepresidente dell'associazione 7Bello Cartogiocofilia italiana. «Ma in Italia, vuoi per campanilismo italiano, vuoi per l'abitudine dei giocatori di voler giocare sempre con le stesse, il tentativo di introdurre un solo modello di carte nazionale, è miseramente fallito». Alle carte da gioco si aggiungono i tre tipi di tarocchi. Comparsi nella metà del XV secolo, inizialmente venivano utilizzati solo dai ceti ricchi, data la difficoltà di realizzazione e l'elevato costo, per raggiungere poi la loro massima diffusione nel Settecento, quando l'uso di queste carte fu impiegato nelle pratiche esoteriche e tradizioni mistiche.

TRUCCHI E TAROCCHI

Ben 80 di questi mazzi speciali e inediti, di carte e tarocchi d'artista, rigorosamente originali e prodotti in Italia, saranno esposti dal 7 al 15 marzo, a Palazzo dei Trecento, a Treviso, per la prima mostra dedicata alle carte da gioco. «Le carte che verranno esposte sono delle rarità che difficilmente escono dalle collezioni private, dove sono gelosamente custodite e visibili ad una ristretta cerchia di appassionati e studiosi», spiega Andrea Piovesan, curatore della mostra - Abbiamo voluto ampliare il numero dei fruitori proponendo le carte storiche e d'autore al grande pubblico. In Italia infatti sempre più persone si stanno avvicinando alle carte da gioco come storia, arte e sociologia». La mostra Carte in mano, ad ingresso gratuito, è organizzata dal comune di Treviso con la collaborazione dell'associazione 7Bello-Cartogiocofilia italiana e l'azienda Franco Dal Negro

LE SEZIONI

Tre le sezioni che compongono la mostra. Una prima sezione di 40 mazzi, dedicata alle carte italiane trevigiane standard e alla loro evoluzione nel corso degli ultimi due secoli con i masi più antichi risalenti alla metà dell'Ottocento ai giorni nostri; una parte dedicate alle carte di tipo non standard, ovvero d'artista, dipinte a mano da grandi artisti del Novecento ed infine una parte dedicata ai tarocchi con 15 mazzi di tarocchi italiani d'artista, successivi al 1972, tutti provenienti dalle collezioni private. «Il nostro obiettivo - sottolinea Gustavo Orlando Zon - è quello di trasmettere il valore delle carte da gioco anche dal punto di vista artistico». L'esposizione ospiterà preziosi mazzi di carte ideati e dipinti da grandi artisti italiani fra i quali Renato Guttuso e Lele Luzzati e darà la possibilità di riscoprire la storia e l'aspetto della comunicazione sociale dalla seconda metà del 1800 ai giorni nostri verificando le influenze degli eventi sull'iconografia delle carte da gioco e dei tarocchi.

CARTA D'ARTISTA

«Ci sarà la possibilità di scoprire come le carte da gioco d'autore siano anche state usate nei secoli scorsi per veicolare i più disparati messaggi, dalla propaganda politica alla pubblicità». Come il primo mazzo stampato per promuovere il Panforte Parenti. Nella sezione carte standard saranno esposti mazzi della selezione di Carte Venete e Trevisane dal 1850 fino al 1978, anche della Teodomiro Dal Negro di Treviso, una delle pochissime fabbriche di carte italiane ancora in attività, con sede a Mignagola di Carbonera (Treviso), gestita da oltre due secoli dagli eredi dei fondatori. «Treviso vanta una tradizione secolare nelle carte, conosciute in tutta Italia e non solo», sottolinea Lavinia Colonna Preti, assessore ai Beni Culturali e Turismo. «La mostra sarà una bellissima occasione per scoprire curiosità e storia dei giochi che hanno contribuito e contribuiscono ancora a formare la nostra identità».

Isabella Loschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

