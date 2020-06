LA STORIA

Una biblioteca chiusa non è una biblioteca morta. Lo dimostra la civica Bertoliana di Vicenza che durante i giorni di tutti a casa per arginare il Covid-19 ha trovato un modo diverso per non perdere il contatto con gli utenti: raccontarsi. E giusto ieri ha deciso di riaprire i battenti scegliendo di ricordare con una piccola mostra un 10 giugno particolare, quello dei moti risorgimentali nella città berica nel 1848. E così i 120 posti torneranno a riempirsi di utenti, i libri torneranno a essere distribuiti e prestati anche se dal 15 maggio sono cominciati ad andare online su Facebook e Instagram alcuni video che illustrano il preziosissimo patrimonio delle biblioteca vicentina e comunque tutta l'attività social è stata intensificata. Il primo video è introdotto da Chiara Visentin, architetto e docente universitaria, nonché presidente della Bertoliana. In questo periodo di chiusura sono anche avvenuti alcuni sensibili cambiamenti: i servizi interattivi erano poco richiesti, anche la domanda di ebook era rimasta piuttosto bassa, invece ora si sono quadruplicati, quintuplicati, segno che c'è la possibilità di ampliare questo tipo di offerta.

NEI SECOLI

Aperta nel 1708 grazie al lascito di Giovanni Maria Bertolo (1631-1707), avvocato (avogador) della Serenissima, dal 1909 è ospitata nel seicentesco ex convento dei Somaschi, soppresso dalla Serenissima nel 1772. La Bertoliana è una delle più importanti biblioteche del Veneto, ha 550 mila libri, 200 mila opere antiche e 550 incunaboli (libri pubblicati prima del 1500), raccoglie 225 archivi, tra familiari, conventuali e comunale, un preziosissimo patrimonio dei 3700 tra disegni e piante che mostrano come fosse il territorio vicentino prima delle devastazioni cementizie. Negli archivi familiari si ritrovano anche documenti di Palladio, visto che tante ville sono state commissionate al celebre architetto. Sorprendente l'archivio della famiglia Lampertico con campioni di tessuto della fine del Settecento. Il manoscritto più antico è una pergamena datata 1091, un diploma dell'imperatore Enrico IV a favore del monastero di San Felice e Fortunato; tra quelli più recenti una lettera di Rita Levi Montalcini al giornalista vicentino Gigi Ghirotti, datata 1973. Tra l'altro il 75 per cento del patrimonio archivistico è stato digitalizzato. Ci sono gli autografi dei grandi scrittori vicentini: Luigi Meneghello, Goffredo Parise, Mario Rigoni Stern e, ovviamente, dell'editore Neri Pozza.

I TESORI

Tra i pezzi più notevoli vanno registrati la Bibbia Beltrame (il nome si riferisce a Giancarlo Beltrame, ultimo proprietario prima della donazione) manoscritta tra il 1251 e il 1275, con preziose miniature; Le gioie della giurisprudenza, un volume manoscritto in arabo del 1369, con chiose scritte sui margini; un'edizione del Dizionario di italiano di Niccolò Tommaseo con note e correzioni di mano dell'autore. Si è parlato di biblioteca Bertoliana, ma sarebbe più corretto dire Bertoliane, al plurale, perché la biblioteca ha più sedi: le due centrali, una per il pubblico e una per gli uffici, e le sei decentrate che svolgono il ruolo di biblioteche di quartiere. E poi c'è la questione della chiesa di Santa Maria Nova, l'unico edificio religioso realizzato da Palladio a Vicenza, nel 1578, e da quindici anni utilizzato come deposito del materiale archivistico. Presto la chiesa sarà sgomberata e finalmente potrà essere aperta al pubblico e inserita negli itinerari palladiani della città. Per chi volesse avere un'anticipazione, è possibile ammirarla in uno dei video diffusi nei social.

VITA & AGGREGAZIONE

L'idea, completamente sbagliata, che in Italia serpeggia riguardo alle biblioteche è che siano polverosi depositi di libri consultati da un manipolo di studiosi avanzati d'età. Niente di più sbagliato, le biblioteche sono luoghi di aggregazione e lo saranno sempre di più: aperte al pubblico, gratuite e in grado di fornire vari servizi, come per esempio l'emeroteca. Visentin spiega che nel settembre 2019 si è chiusa la raccolta di un questionario distribuito per la prima volta tra gli utenti. Ne è risultato un altissimo apprezzamento per servizi e personale, ma che ci sarebbe bisogno di sviluppare gli spazi per le attività: non si sono abbastanza laboratori, luoghi per il coworking e verrebbe da dire soprattutto visto quanto sono stati dimenticati durante la quarantena spazi per i bambini. Ce ne sono anche oggi, ma evidentemente si sente l'esigenza di allargarli. «Abbiamo i piccoli», osserva Visentin, «i liceali che vengono per studiare e stare assieme, gli universitari, gli anziani, quella che manca quasi del tutto è la fascia 10-15 anni, gli adolescenti». Questo è un problema legato in generale alla lettura: i bambini leggono, gli adolescenti no, in seguito qualcuno torna, altri si perdono. Mantenerli interessati ai libri costituirebbe una buona strada per elevare un po' i bassi tassi di lettura italiani. «Dobbiamo cercare di offrire altre modalità, di rispondere al loro bisogno di aggregazione», sostiene la presidente.

UN NUOVO OBIETTIVO

Tutto questo, in ogni caso, è programmato che avvenga in una sede diversa. La nuova Bertoliana, destinata a diventare il cuore della Vicenza futura sarà collocata nella vecchio edificio del tribunale, di fronte a palazzo Leoni Montanari, che ospita le Gallerie d'Italia. Si tratta di diecimila metri quadri, i lavori costeranno oltre dieci milioni di euro. L'unità di progetto è già costituita, si stanno facendo i rilievi e poi si dovrà passare alla progettazione vera e propria; alla fine tutto l'ingente patrimonio della Bertoliana finirà lì dentro. A quel punto continuerà a chiamarsi biblioteca, ma sarà qualcosa di molto più ampio e diverso. Chiunque abbia messo piede in una biblioteca del nord Europa si è reso conto delle differenze abissali con certe strutture vecchio stile che ci sono ancora nel nostro paese. Il modello della nuova Bertoliana è proprio quello: la public library, non più solo un centro di acculturazione, ma di aggregazione. Si va in biblioteca per stare assieme, per giocare se si è bambini, per passare del tempo arricchendo le proprie conoscenze con libri, giornali, video, audio, se si è più adulti. Una sfida non da poco, ma erano sfide anche restaurare la Basilica palladiana e rifare il teatro distrutto dalle bombe della Seconda guerra mondiale, eppure sono state vinte.

Alessandro Marzo Magno

