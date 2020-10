La sfida del regista friulano Davide Del Degan è debuttare con una commedia ai bordi del grottesco e dell'amaro, dell'ironico e del piccolo dramma individuale. E non è una sfida facile da realizzare con equilibrio. Il protagonista (Vincenzo Nemolato, visto di recente in Martin Eden) è un buffo ometto, venditore di granite in un paesino siciliano, che assiste suo malgrado a un omicidio mafioso. La moglie vorrebbe che restasse muto, ma Calogero decide civicamente di testimoniare. Viene inserito nel programma di protezione dei testimoni e spedito nella fredda Sauris, tra le montagne dove vendere granite è impossibile. Il ritmo, fin qui, regge e il tono non è ancora grottesco seppure lascia prevedere che vi si scivoli come quando il piccolo Calogero viene coinvolto dal parroco del paese a partecipare alla gara di Schuhplatter, la danza tirolese per soli maschi a suon di schiaffi. Il film si apre così a un centro tragicomico che aumenta con l'arrivo a Sauris del killer diventato a sua volta un collaboratore di giustizia e mandato lì per sbaglio. Potrebbe essere l'irreparabile se non fosse che il mafioso cerca di costruirsi una nuova vita e tanto masculo poi non è tanto da invaghirsi di Calogero. Ed è qui che Del Degan non tiene bene le fila, sfilacciando il discorso con un possibile amoretto con una ragazza madre, entrando e uscendo tra interni desolati ed esterni innevati, tra l'assurdo di cene tra i due uomini e la normalità della vita di paese. Il pericolo è di cadere nell'eccesso e nel disequilibrio e la mano del regista sembra qui meno sicura.

Paradise è comunque un'opera prima che ha un suo timbro originale, di sicuro sorprende nella sua particolarità coraggiosa (e nel finale aperto riesce persino a mantenere con garbo la svolta verso la nuova vita di Calogero), e la sua piattezza visiva assieme a piani di ripresa scontati sembrano essere a tratti coerenti con il tutto e non un difetto.

