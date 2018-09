CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tra i temi, che l'intervista del Papa al Il Sole 24 Ore solleva, due toccano in particolare l'impresa, il suo modo di agire nel mondo d'oggi e il lavoro, un argomento quest'ultimo molto caro al Papa che dell'economia dello scarto ne ha fatto una bandiera per scuotere le coscienze, in un mare di indifferenza.La posizione del Papa sull'impresa è perfettamente coerente, con quanto la dottrina aziendale italiana (da Zappa a Masini) ha sempre sostenuto. L'impresa è essenzialmente un fatto umano: sono persone infatti che producono beni e servizi,...