Tra gli ultimi appelli in favore dello Ius soli, alcuni risentono di un certo sentimento da cupio dissolvi della legislatura e di una scarsa dimestichezza con il pallottoliere. Al netto di ciò che è accaduto a palazzo Madama prima di Natale, i numeri per l'approvazione della legge sulla cittadinanza dei minori che frequentano le nostre scuole, non ci sono. Giova ricordare che i centristi di Ap, che hanno votato a palazzo Madama la legge, si sono sfilati da tempo e che, a differenza di quanto è accaduto in occasione dell'approvazione del...