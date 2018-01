CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRA GLI STANDE' stata prorogata al 28 gennaio la mostra dell'artista cinese Zhang Hong Mei, in uno spazio galleria dedicato e a ingresso libero tra i negozi della piazza principale dell'outlet McArthurGlen a Noventa di Piave. L'artista cinese, formata all'Accademia di Belle Arti dello Shandong, affermata in Cina e acclamata dalla critica internazionale, espone a Noventa di Piave i suoi progetti Xi'an Warriors e Mental Landscapes. Con Xi'an Warriors l'artista espone 25 sculture in bronzo colato che riproducono le teste dei guerrieri del famoso...