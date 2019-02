CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tra gli alieni di questo festival alieno al gusto mainstream festivaliero, gli Zen Circus sono i più alieni. Alle spalle dieci anni di circuito rock alternativo, centinaia di concerti, decine di migliaia di chilometri, album come Andate tutti affanculo e il più recente Il fuoco in una stanza. Poi, improvvisamente, Sanremo.Vi sentite come elefanti in una cristalleria, Andrea Appino?«No, ne parlavamo un po' di tempo fa con gli Afterhours: dieci anni fa esatti, quando vennero in gara, Agnelli & Co. erano davvero dei marziani nella terra dei...