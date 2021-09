Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE RECENSIONIParlare di sé, della propria vita in modo diretto, raccontarla a partire da una grande tragedia capitata in età adolescenziale, è tutt'altro che semplice. Paolo Sorrentino, nel primo dei cinque film italiani in Concorso, lo affronta alla sua maniera, soffermandosi sui tratti fondamentali della sua esperienza e quindi sulla nascita del suo cinema. È stata la mano di Dio chiarisce subito che il riferimento è al grande Maradona...