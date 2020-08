L'INTERVISTA

Sergio Cammariere chiude l'edizione 2020 di Tra ville e giardini, la rassegna polesana di musica e spettacoli. Martedì 25, alle 21.30, a Lendinara, a Ca' Dolfin Marchiori si terrà il concerto del cantante calabrese in trio, con Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Cammariere, cosa proporrà nella data di Lendinara?

«Giocheremo sull'improvvisazione. Sarà un excursus sulle mie canzoni più note, scritte per lo più insieme a Roberto Kunstler. E proporrò l'album che mi ha dato la notorietà, cioè Dalla pace del mare lontano, che verrà proposto quasi per intero. Dall'ultimo mio album, uscito lo scorso anno, proporremo solo un brano perché è un'opera pop e in trio sarebbe difficile da rendere»

L'ultimo album si intitola La fine di tutti i guai. Un invito all'ottimismo. Lo legge con occhi diversi, in questi mesi difficili?

«Certamente (ride ndr)! La fine dei guai è un'utopia e, per quanto riguarda la pandemia, si spera davvero di vederne la fine. In realtà questi ultimi mesi, nella sfortuna del periodo, sono stati molto produttivi. Ho mixato i brani del mio prossimo disco, che uscirà a fine anno, di solo piano. Ho poi ritrovato un concerto con Fabrizio Bosso al Sistina di Roma del 2003 e ne faremo un disco live. Infine, dopo due anni di scrittura, ho definito il mio libro Sono sempre stato libero, biografia non romanzata che uscirà l'anno prossimo»

Insomma, la voglia di lavorare non le manca

«Posso farlo anche ascoltando la musica dei grandi, da Bach a Jarrett. O archiviando ciò che ho registrato finora. Come potrei non avere voglia di lavorare? Ho conosciuto Endrigo, Lauzi, Bindi e, naturalmente, Gino Paoli. Persone che sono tuttora un faro. Il desiderio, nel mio piccolo, è quello di essere il continuatore di quella vecchia scuola. Siamo musicisti all'antica, acustici. Non usiamo i loop che vanno di moda nella musica di adesso. D'altronde, facendo generi come jazz e bossanova, queste soluzioni istigherebbero alla prigionia. Perché la musica di oggi si limita a questo: a farti studiare le sequenze e a farti diventare, da deejay, producer. Magari facendoti spendere pure migliaia di euro».

Qual è la soluzione?

«Ascoltare con umiltà e andare a vedere chi suona la musica dal vivo. Lo show business e i format televisivi non guardano più alla sostanza. A scuola bisogna tornare ad educare all'ascolto e far conoscere gli strumenti nuovi, altrimenti resteremo sempre legati al flauto e gli studenti si annoieranno. Faccio un esempio. Nel 2007 è nato uno strumento chiamato harpejji: è una specie di arpa orizzontale. Ha un suono moderno e stimolante, con il quale si potrebbero fare anche i Led Zeppelin. Lo usano grandi come Stevie Wonder o Jacob Collier. Perché non insegniamo queste cose? Ma le major hanno interesse a fare uscire suoni usa e getta».

A proposito di usa e getta, nei suoi testi lei crede sempre nel rapporto di coppia stabile. È possibile, oggi?

«I rapporti sono molto cambiati. Tutti i miei amici che si sono sposati, oggi sono separati. Io cerco di scrivere di questo tema anche perché le canzoni stesse aiutano. Molte persone mi confessano che un pezzo come Tutto quello che un uomo le ha fatte innamorare e mi ringraziano. È una delle soddisfazioni più grandi, per un artista. E una canzone può aiutare anche un rapporto in crisi, come una medicina».

Marcello Bardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA