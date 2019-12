TOUR

L'Infinito di Roberto Vecchioni, questa sera alle 21, sul palcoscenico del Teatro Filarmonico di Verona. La prima parte dello spettacolo sarà dedicata ai brani del nuovo album per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che tiene insieme la musica, la parola e l'immagine. «L'Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, che parte da un'idea precisa: l'infinito non è al di fuori di noi, non è introvabile, ma è nella nostra anima spiega Vecchioni la prima parte dello spettacolo è giocata sul nuovo disco e sui personaggi che hanno battuto il destino, combattuto il male, amato la vita, gli altri e se stessi. Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. La seconda parte dello spettacolo, invece, è uno sguardo sul passato con le canzoni di prima, che mostrano come si è arrivati a questo concetto di infinito attraverso pensieri particolari su amore, sogno, esistenza, dolore, gioia e come poi tutte queste piccole cose si siano ricomposte in un'unica idea, che è quella di amare la vita comunque sia». Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla band storica, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). La regia è di Raffaello Fusaro e la realizzazione del visual concept è a cura di Niko Cutugno per Djungle Production.

In quest'ultima data del tour, lo spettacolo sarà introdotto dal cantautore Paolo Simoni che si esibirà come opening act. Per l'occasione presenterà in anteprima alcuni brani del suo nuovo album, in uscita l'anno prossimo. «Essere riconosciuti e legittimati da Vecchioni è come laurearsi con il massimo dei voti afferma Paolo Simoni A Roberto voglio un bene dell'anima e lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e che sta facendo per la cultura di questo paese».

