IL LISTINO

Francesco Totti «stratega della fuga» e Carlo Verdone in versione Casa Vianello, impegnato in una specie di «gigantesca autoanalisi» nel raccontarsi davanti alle telecamere. Sono solo due delle armi con cui Amazon pianifica, con precisione chirurgica, l'aggressione al territorio italiano: tre progetti non fiction, tra cui un documentario, e due serie tv. Almeno per adesso. In partenza il 13 marzo in 6 episodi, con anteprima mondiale a Roma il 9, il talent Celebrity Hunted sarà «un programma che celebra un modo diverso di fare reality, basato più sulla strategia - ha detto ieri a Roma Giorgia Brown, direttrice degli original europei Amazon - che su litigi e innamoramenti». Otto concorrenti, fra cui Totti, Claudio Santamaria e Fedez (da ieri ambasciatore ufficiale di Amazon sui social) in fuga da un team di ex agenti dell'intelligence determinati a dargli la caccia per 14 giorni: chi riuscirà a non farsi trovare vincerà un premio in denaro, da devolvere in beneficienza. «Totti si è rivelato il concorrente con la mente più da stratega ha detto Dante Sollazzo, tra i produttori di Endemol Shine. Nella sua fuga ha seguito un percorso coerente con la sua filosofia di vita. È scappato triangolandosi con la famiglia, i colleghi del calcio e gli amici. Ha tessuto una rete di contatti che lo ha portato a muoversi davvero molto bene. Claudio Santamaria e la compagna invece hanno vissuto una specie di luna di miele adrenalinica, senza pianificare nulla».

TRAILER

Dopo aver mostrato un breve trailer di pochi secondi, con Totti nascosto da un cappuccio a bordo di un autobus (ma nel corso delle puntate si travestirà anche da prete, ricevendo aiuto tra gli altri dal collega Alberto Aquilani), Amazon ha calato il suo secondo asso nella manica: una serie tv con protagonista Carlo Verdone, Vita da Carlo, scritta da Nicola Guaglianone, Menotti e Pasquale Plastino. L'idea sarebbe scaturita dal desiderio di Verdone di «raccontare tutto quello che mi accade da dieci anni. Ho un taccuino su cui raccolgo quello che mi capita, ed è una specie di Treccani. Ho tantissime idee, mi sento molto libero. Racconterò senza freni il mio pubblico e il mio privato». A produrre Aurelio e Luigi De Laurentiis: «Amazon è diversa da tutti gli altri broadcaster hanno commentato - ci puoi parlare di cibo, di calcio, di film o di fiction». Sul fronte degli show non fiction Amazon proporrà anche un programma di cucina, Dinner club, con lo chef Carlo Cracco alle prese di volta in volta con un ospite diverso (tra le donne Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli) con cui esplorare i paesi del mondo, alla ricerca di storie di vita e di cucina. Il documentario in programma è invece Ferro, biografia filmata del cantante Tiziano Ferro distribuita a fine giugno, focalizzata sulla sua quotidianità matrimoniale con il partner Victor Allen, negli Stati Uniti. Spazio anche alle serie tv più tradizionali con il progetto, in fase di preparazione, Bang Bang Baby, una serie per adolescenti a tema mafia, diretta da Michele Alhaique e ispirata a una storia vera.

La protagonista è Alice, l'esordiente Arianna Becheroni, una quindicenne che nella Milano Anni 80 finisce nel giro della criminalità calabrese mentre cerca disperatamente di ricostruire un legame con il padre, figlio della boss che portò l'eroina in città. Per Mieli «è una crime story alla rovescia, in cui il crimine è il passaggio obbligato di una ragazza che cerca l'amore del padre. Un racconto che tratta la criminalità in modo divertente, senza diventare scandaloso o grottesco. E tutto dal punto di vista femminile».

I. R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA