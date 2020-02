Toscani e il ponte

Frase che non

merita pubblicità

Credo che a tutti gli italiani importi della caduta del ponte Morandi. Probabilmente anche fuori dell'Italia deve aver addolorato persone di sentimenti umani. Ma qualcuno certe frasi forse le ripete soltanto perche le ha sentite in ambienti che frequenta e le pronuncia per servilismo. Non tutti hanno una personalità che consente di sentire in proprio. Alcuni esprimono frasi e sentimenti d'accatto. Che non meritano pubblicità.

Stefano Pelloni

Virus

Le vere

protagoniste

Va bene inserire nelle foto le immagini del ministro Speranza, dell'assessore alla sanità del Lazio e dello stesso direttore dello Spallanzani Ippolito. Le vere protagoniste, però, del virus cinese sono loro, le donne Concetta Castilletti, Maria Rosaria Capolasantie e Francesca Colavita. Donne sorprese dall'improvviso clamore, e che escono da una vita più che ordinaria, senza esibire alcuna aria da professoresse, da scienziate o da intellettuali. Per lo più sono espressione di un mondo meridionale del nostro Paese dove la sanità ed anche l'istruzione lamentano spesso delle situazioni disastrate apparentemente senza speranza. Ma a tutti è noto come tra questa gente, anche negli strati più bassi, esistono la voglia, l'intelligenza e la capacità di emergere. Come dimostrano i nostri giovani, particolarmente del Sud, che fuggono altrove in cerca di successo. Cosa sottolineata in questi giorni nella Calabria delle votazioni, in cui le astensioni sono state del 66%. Come dire che tutto, per i responsabili della cosa pubblica, potrà continuare come prima e che la vittoria del 22% da parte della coalizione vincitrice sarà, forse, ininfluente per il futuro. È certo che i mali del sud stanno principalmente nella classe politica e dirigente, dove il denaro ed i privilegi sono preferiti alle responsabilità ed al lavoro. Dove una giovane scienziata può essere precaria a vita. Ora saranno in molti a fregiarsi del meritato successo delle tre donne dello Spallanzani per rimanere al palo in un tempo indefinito.

Luigi Floriani

Migranti

Non c'è proprio

altro da fare?

Ci risiamo con gli sbarchi. La Open Arms ha sbarcato i poveri migranti a Pozzallo, ma non poteva puntare su Barcellona, visto che quella ONG è spagnola e catalana per la precisione? O che forse quel porto non è sicuro e che i porti sicuri si trovano solo in Italia? Poi la presa di posizione del Cardinale Segretario di Stato Parolin, come riportato dai media, cittadinanza a chi sbarca, mi chiedo da cattolico praticante Perché non dà tale cittadinanza in Vaticano? Da ultimo l'accanimento contro Salvini ex ministro dell'interno per i fantomatici sequestri di persona, è ben palese che si tratta di gogna politica, con tutti i processi che vanno alle calende greche e la criminalità galoppante. Oltre tutto sarebbe da ipotizzare una offesa per tutti i suoi elettori. Non ci sarebbe tanto altro da fare?

Celeste Balcon

Cina

Gli italiani

che non rientrano

Date notizia che in Cina ci sono ancora 600 italiani che non riescono a rientrare in Italia. Quando andremo a votare ricordiamoci anche di questo successo di questo governo ed in particolare del ministro degli esteri Di Maio.

Luigi Barbieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA