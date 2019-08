Tosca formato famiglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIRICAEnrico al debutto sul palcoscenico, mamma Sara in orchestra, papà Francesco dietro le quinte: una Tosca da pelle d'oca per la famiglia Ommassini il 10 agosto all'Arena di Verona. Nel cast di stelle capitanato da Fabio Sartori e Ambrogio Maestri sotto la direzione di Daniel Oren anche il talentuoso 13enne nel ruolo del Pastorello ha saputo ritagliarsi un piccolo successo personale. Battiti a mille per i suoi genitori, entrambi impegnati, in ruoli diversi, nella produzione lirica. E alla fine l'abbraccio liberatorio.Francesco Ommassini,...