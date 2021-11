Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TORRE DI MOSTOLa tragedia al matrimonio: una giovane donna ungherese muore investita da due auto. Un incidente terribile, che si è consumato sabato sera, nel giorno più bello per la sorella della vittima, con una ragazza ungherese di appena 23 anni, Mercédesz Vivien Zakor, rimasta falciata. La giovane è uscita dal ristorante, dove erano in corso i festeggiamenti per le nozze della sorella, quando è stata investita da due auto: è...