«Torno in Rai e non smetto di lavorare»

TELEVISIONE«Basta lavorare, godiamoci la vita!» Un'esortazione che il marito, il produttore cinematografico Nicola Carraro, le ripete in continuazione. E lei, il buon proposito di andare in pensione ce l'aveva. Fino a quando non è arrivata la telefonata della Rai. «Non ce l'ho fatta a dire no. Come si fa a rifiutare quando ti propongono di ritornare alla guida di Domenica in?» Così a quattro anni dall'addio torna la signora della domenica Mara Venier, 68 anni il prossimo 20 ottobre. La conduttrice veneziana si rimette in gioco da...