Classe 1984, figlia di madre americana e di un ex-calciatore del Padova, Sara Lazzaro ha anche sangue tedesco, irlandese, inglese e francese. Con questo pedigree, cresciuta tra i Colli Euganei e la California, non ci si poteva aspettare una carriera (e un percorso di vita) banale da un'attrice che il grande pubblico ha visto in The Young Pope di Paolo Sorrentino, nelle serie Rai Volevo fare la rockstar (di cui sta girando la seconda stagione) e Doc - Nelle tue mani, nel film The Young Messiah di Cyrus Nowrasteh, ma anche in teatro diretta da Cristina Comencini e Giorgio Sangati. E prossimamente sarà nel nuovo film (veneziano) di Andrea Segre.

Sara, nata a Rovolon e cittadina del mondo, dove è casa per lei?

«Abito dove lavoro. Sono tornata in Italia dal 2018 e mi son fatta tutta la penisola. Il primo lockdown mi ha sorpresa a Roma, ma in questo momento sono con la famiglia in Veneto».

Voleva far l'attrice da bambina?

«No, ma vengo da una famiglia che ama l'arte e la cultura. A Venezia, mentre studiavo, ogni momento libero era sul palco. L'ammissione al Drama Centre di Londra è stato uno spartiacque This is serius! All'esperienza teatrale ho aggiunto la formazione davanti alla telecamera. Dopo un debutto al Brighton Fringe Festival e un'avventura incredibile a Glasgow, debutto al cinema in Dieci inverni di Valerio Mieli».

Finalmente sul grande schermo?

«No. (ride) In Italia ho partecipato a un laboratorio con Anatoly Vasiliev, prima come interprete e poi come allieva. Poi un'estate a Wroclaw in Polonia per lavorare su Chekhov. Tornata in Italia, sono entrata nel cast dello spettacolo Coast of Utopia di Marco Tullio Giordana. Una nuova avventura che mi ha portata a Roma».

Per quanto?

«Nel 2013 - poco lavoro - mi stufo e vado in California. Con la vecchia Buick Lesabre di mia nonna guido fino a Los Angeles e riparto da zero. Prendo contatti, incontro persone. A Roma avevo conosciuto Cyrus Nowrasteh e nel 2014 faccio i provini per il suo The Young Messiah. Il regista mi chiama da Roma, dove si girava parte del film, per confermarmi il ruolo da protagonista. Tra pianti di gioia e risate, dopo due settimane mi ritrasferisco in Italia. Una cosa incredibile».

È il sogno americano al rovescio?

«Forse, ma di base credo sia importante perseverare su un obiettivo ed esser pronti a cogliere le occasioni. Come è accaduto con Luca Ronconi, che mi propose di prendere parte a un progetto su Goldoni. Dopo la sua scomparsa, il Piccolo di Milano ha affidato la regia a Giorgio Sangati. È stata un'altra esperienza straordinaria».

E l'America?

«Son tornata nel 2016 per promuovere il film di Nowrasteh, nel 2017 ero a New York e sono arrivata vicina a un ruolo in Grey's Anathomy. Però da Los Angeles ricevo una proposta per uno spettacolo di Cristina Comencini e riparto per due mesi di tournée in Italia. Bellissimo. Poco dopo è arrivata la serie tv Volevo fare la rockstar e ora DOC. Mi mancano l'America e Londra, ma alla fine sto bene. Amo questo paese che, dopo avermi demoralizzata e ferita, mi sta dando molte opportunità. E mi interessa crescere».

Meglio cinema o teatro?

«Sono due lavori molto diversi e poco conciliabili, ma si compensano e si completano».

Passioni fuori scena?

«Viaggiare, disegnare e suonare. Amo la musica, collaboro a colonne sonore e ho scritto 32 canzoni per chitarra e voce, ma non so se usciranno mai. E poi gioco a calcio».

Qual è il suo rapporto con Padova e il Veneto?

«Viscerale. Per me è la culla di tante cose. A 19 anni volevo allontanarmi in fretta, ma mi fa bene tornare ogni tanto, anche per ricordarmi da dove son venuta».

Giambattista Marchetto

