Torniamo bambini. O forse non siamo mai cresciuti. Comunque stiano le cose, non c'è dubbio che il mondo dei manga e dei cartoni stia da tempo contaminando quello della moda. Per festeggiare il prossimo capodanno cinese, che cade il 12 febbraio, Alessandro Michele ha creato una collezione di articoli in cui è raffigurata l'icona pop Doraemon (foto), famoso personaggio di manga e anime giapponese. Gli articoli saranno proposti attraverso i canali digitali Gucci e in negozi selezionati in tutto il mondo; Doraemon sarà anche la star di due Gucci ArtWall a Shanghai e Hong Kong e prenderà vita grazie alla Realtà Aumentata.

Insomma, quello che una volta poteva essere considerato infantile è diventato oggi un nuovo trend. Levi's ha creato una collezione colorata ispirata agli anni Novanta Levi's x Pokémon rivisitando la famosa Vintage Fit Trucker Jacket e i 551 con lavaggio stonewash, entrambi con Pikachu ricamato e toppe con fulmini. In questo periodo abbiamo bisogno di sentimenti che ci scaldino il cuore. Se penso a un film, non può che essere Il mio vicino Totoro, da cui nasce la fantastica collaborazione tra Loewe e Studio Ghilbi: Loewe x My Neighbor Totoro che propone i protagonisti del film su capi di abbigliamento, borse e accessori. E per finire l'ultimissima collaborazione Swatch con Disney e Keith Haring, il quale fin da piccolo aveva una passione per Mickey Mouse. Una collezione dalla vibrante energia e dai colori dell'Haring dell'ultimo periodo, trasformata in arte indossabile. Abbiamo bisogno di indossare i simboli e gli ideali innocenti della nostra infanzia? Cari ci costano.

