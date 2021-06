Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOVENEZIA In contropiede a mesi di stop imposti dal Covid nel mondo del calcio, approda in città il Trofeo del Doge, il primo ufficiale della Laguna di Venezia organizzato da quattro amici veneziani. «La promozione del Venezia F.C. in serie A e la grinta della nazionale agli Europei sono un incoraggiamento notevole sorride Carlo Rigo, che insieme a Elia Ziliotto, Giovanni La Sorella e Filippo Reggio, tutti animati dalla comune...